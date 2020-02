Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Bill Gates nu a comandat un super-yacht propulsat cu hidrogen al firmei proiectante Sinot, a precizat aceasta pentru BBC, potrivit news.ro.Presa a relatat pe larg ca Gates a comandat un yacht de lux in valoare de 500 de milioane de lire sterline (644 milioane dolari), bazat pe…

- Lewis Hamilton mai are contract cu Mercedes pana in anul 2021 și pentru a nu-l pierde, oficialii echipei de Formula 1 sunt dipuși sa-i ofere un nou contract, pe doi ani, cu un salariu de 45 de milioane de euro pe an, relateaza Mediafax.Decizia ar fi fost luata dupa interesul manifestat de cei de la…

- Simona Halep sustine astazi primul meci din proba de simplu a turneului de la Adelaide Australia .Aflata pe locul 4 in clasamentul mondial, campioana din Constanta o intalneste in turul doi pe Ajla Tomljanovic Australia, 52 WTA , partida fiind programata de la ora 10.00, in direct la Digi Sport 2.Cele…

- Andrei Miron (25 de ani), fundașul central al echipei FC Botoșani, a declarat ca nu ar refuza o oferta din partea formației FCSB, insa va alege un club la care va avea posibilitatea sa joace, potrivit Mediafax."Sa vedem daca va fi o oportunitate buna pentru mine și va veni o oferta buna, o…

- Florin Prunea, managerul general al lui Dinamo, a declarat, duminica, ca nu exista o oferta oficiala din partea celor de la West Ham pentru Ștefan Fara, insa exista interes din partea englezilor, anunța MEDIAFAX.”A fost o discuție, sa vedem. Deocamdata e greu, este un portar tanar, joaca la…

- Craciunul acesta, Vodafone Romania aduce noi beneficii și cadouri utilizatorilor de servicii fixe și mobile. Clientii de voce mobila Vodafone care achizitioneaza un pachet UPC cu internet 500Mbps și televiziune digitala, precum și clientii UPC care achizitioneaza un abonament mobil de voce de la Vodafone…

- Politica de bagaje de la Ryanair, in instanța. Tribunalul a dat caștig de cauza unui pasager taxat in plus pentru o valiza Un tribunal din Spania a decis ca politica de bagaje a operatorului low-cost Ryanair este “excesiva”, dupa ce un pasager a fost amendat pentru ca nu a cumparat bilet…

- Astfel, statul român va trebui sa recupereze circa 400 de milioane de euro, a declarat, luni, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, în cadrul unei conferinte de profil. „În cazul CFR Marfa, investigatia Comisiei Europene este la final. Stim ca decizia…