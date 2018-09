Anunt important de la RATC Constanta! Se modifica o statie din centrul municipiului

Stiri pe aceeasi tema

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca, in luna septembrie, cele sase autobuze ale liniei estivale City Tour vor circula dupa urmatorul program: intre 1 si 9 septembrie: 9.00 22.00, iar intre 10 si 15 septembrie: 9.00 18.00. Reamintim ca linia turistica City Tour se…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca, in luna septembrie, cele sase autobuze ale liniei estivale City Tour vor circula dupa urmatorul program: intre 1 si 9 septembrie: 9.00 22.00, iar intre 10 si 15 septembrie: 9.00 18.00. Reamintim ca linia turistica City Tour se…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca in luna septembrie autobuzele liniei estivale CiTy TOUR vor circula dupa urmatorul program: 01 ndash; 09 septembrie ndash; 09:00 ndash; 22:00 10 ndash; 15 septembrie ndash; 09:00 ndash; 18:00 ...

- Pentru remedierea unei avarii survenita astazi, 22 august, la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de la intersectia strazilor Cuza Voda cu M. Kogalniceanu, din municipiul Constanta, se impune restrictionarea traficului auto, in intervalul orar 08.30 13.00, pe strazile Cuza Voda tronsonul…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca, incepand de duminica, 01 iulie 2018, liniile estivale CiTYTour si 100 Mamaia vor avea plecare din statia situata in fata Garii CFR, iar liniile 43C, 43M si 100C, vor avea plecare din statia RATC, situata in alveola din fata punctului…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca, din cauza operatiunilor de reparatie a carosabilului, pe strada Democratiei, tronsonul cuprins intre strada Soseaua din Vii si strada Varful cu Dor, in zilele de 26 si 27 iunie 2018, in intervalul orar 08:00 ndash; 17:00, va…

- Pentru remedierea unei avarii survenita la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 315 mm, pe strada Mircea cel Batran din localitatea Mihail Kogalniceanu, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 14 iunie 2018, in intervalul orar 11,30 ndash; 17,00. Potrivit SC RAJA…

- Odata cu intrarea in noului sezon estival 2018, incepand de sambata, 16 iunie Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta, redeschide linia turistica CiTy Tour, care va ramane in circulatie pana pe 15 septembrie, informeaza RATC. Acest proiect este realizat impreuna cu Primaria Municipiului Constanta…