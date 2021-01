Anunț important de la premier: companiile de stat cu pierderi primesc resurse de la buget doar cu o condiție Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, a anunțat ca toate prioritațile din guvernare vor avea finanțare in bugetul pe acest an, iar companiile de stat care au inregistrat pierderi vor primi fonduri doar in baza unul plan de restructurare sau reforma. “Pregatim bugetul pentru 2021. Toate prioritatile din programul de guvernare vor avea finantare. In acelasi timp, apare o modificare importanta. Companiile de stat cu pierderi primesc resurse de la buget doar in baza unui plan de restructurare/reforma. Va spun clar tuturor. Fiecare proces de restructurare pe care il voi dispune o sa fie monitorizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

