- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat ca firmele vor primi ajutor si dupa repornirea activitatii, pe o perioada de mai multe luni, sprijinul financiar fiind insa mai consistent in prima luna. De masuri de sprijin vor beneficia insa si firmele care au reusit sa-si mentina deschisa activitatea…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, promite masuri de sprijin pentru companiile care au trimis angajații in șomaj tehnic, sub forma plații unei parți din salariu la reluarea activitații, dar și sprijin pentru companiile care nu au intrerupt lucrul și și-au continuat munca in timpul pandemiei.Violeta…

- "Am avut si avem in continuare mai multe discutii. In momentul in care vor fi informatii clare le vom comunica fara sa dam nastere la speculatii. Va asigur ca sunt subiecte care ne stau in atentie. Atunci cand se va impune se va comunica cu argumente pertinete, nu zvonuri, nu pe surse", a spus Ministrul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, scrie pe Facebook ca valabilitatea indemnizatiei pentru cresterea copilului se prelungeste pe perioada starii de urgenta. „Parinții care au acasa copii mici merita...

- Banii pentru pensii si prestatiile sociale sunt planificati in buget si incercam sa ajunga la beneficiari chiar mai devreme, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Banii pentru pensii sunt planificati in buget. Incercam o varianta in functie, in schimb, de mai…

- "Am suspendat procedurile de executare silita pentru pensionarii care se aflau in aceasta situatie, ne vom regla dupa criza. Acum nu se mai fac! Este vorba despre diferite debite, creante pentru impozite, datorii neplatite sau erori de calcul care trebuie reglate, dar asta se va intampla cu intelegere…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat la Romania TV ca pensiile vor fi platite la zi și pana la ultimul leu. Cetațenii romani nu au de ce sa se teama, susține aceasta care spune ca guvernul are in vedere mai multe scenarii. Ministrul Violeta Aklexandru a anuntat ca printre masurile aflate in…

- ​Invocarea clauzelor de forța de majora, de catre firmele românești, ar trebui sa fie ultima soluție, pentru ca i-ar lasa pe salariați fara niciun sprijin, a atenționat, joi, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, în contextul situației privind coronavirusul COVID-19. Citește mai departe…