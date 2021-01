Timpul, căpcăunul care locuiește în mine

Ciudată specie mai suntem! Ne bucurăm în noaptea fiecărui An Nou, de parcă am da timpul înapoi, de parcă am întineri! La răscruce de ani, printre cupe și pahare, eu, cel aflat cu marginile Timpului în destrămare, am început să cârtesc respectuos, aidoma lui Eugène Ionesco: „Înainte, sculându‑mă în fiecare dimineaţă,… [citeste mai departe]