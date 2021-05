Anunț important al Spitalului Colentina Spitalul Colentina, suport COVID, a anunțat vineri ca iși deschide porțile „in foarte scurt timp” și pentru pacienții non – COVID. „In urma obținerii avizului temporar de funcționare in regim mixt eliberat de catre DSPMB, va informam ca in foarte scurt timp Spitalul Clinic Colentina iși va deschide din nou porțile și pentru pacienții non – COVID”, a transmis spitalul. Data exacta de redeschidere a spitalului in regim mixt – COVID și non-COVID – va fi anunțata saptamana viitoare. Spitalul precizeaza ca funcționarea spitalului in regim mixt se va face cu respectarea circuitelor separate. Spitalul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

