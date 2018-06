Anunț important al Guvernului despre taxe „Incepand de luni, toate taxele și impozitele datorate catre ANAF se vor putea plati prin unitațile CEC Bank. Pana la sfarșitul acestui an, CEC Bank nu va percepe niciun comision. Este vorba despre taxe datorate de catre persoane fizice, indiferent daca acestea au sau nu cont la CEC”, a declarat premierul. Și taxele de pasaport se pot plati la aceeași CEC Bank, in aceleași condiții prin intermediul celor peste 1.000 de unitați, a adaugat Viorica Dancila. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

