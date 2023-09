Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba radical in Romania. Dupa zilele caniculare din ultima perioada, Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari de vreme rea. Sunt așteptate ploi și vijelii in mare parte din țara. . Anunt de ultima ora de la ANM: Cod Portocaliu ANM a emis o avertizare de timp nowcasting…

- Ploile se vor extinde in sudul si centrul tarii incepand de marti seara, iar cinci judete se vor afla sub Cod portocaliu de averse torentiale si vijelii, iar alte 16 judete sub Cod galben. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 29 august, ora 21:00 - 30 august, ora…

- Vremea s-a imbunatațit radical in Romania. Dupa fenomenele extreme care au creat daune și dezastre in cateva zone din țara, temperaturile au inceput sa creasca. Nu pentru mult timp insa, deoarece Elena Mateescu a anunțat ca vremea se va raci. Iata de cand vor scadea radical temperaturile și ce se va…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! Vremea se va schimba radical in Romania! Ciclonul care a lovit extrem de puternic in Europa aduce temperaturi scazute in țara noastra și va avea loc o ”inversiune termica periculoasa”.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Vremea se va schimba radical in Romania. Termometrele vor inregistra temperaturi neobișnuite pentru luna august.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru luna august. Vremea se schimba radical in Romania. Iata cum va fi vremea in perioada urmatoare, dar și la ce temperaturi trebuie sa se aștepte romanii!

- Valorile termice vor fi mai coborate decat cele normale in urmatoarele doua saptamani in regiunile vestice si centrale, dupa care vor fi usor mai ridicate si apropiate de normal in majoritatea regiunilor, iar precipitatiile vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii doar pe parcursul saptamanii…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț de ultim moment. Concret, din informațiile oferite de meteorologii, vremea se schimba radical. Temperaturile scad brusc in toata țara. Avem parte, in continuare, de cod galben de ploi, vijelii și grindina.