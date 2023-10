Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o alerta deosebit de importanta pentru intreaga Romanie: un val de aer polar se abate asupra țarii noastre, urmand sa aduca schimbari semnificative.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a revenit cu prognoza meteo pentru sfarșitul lunii septembrie și inceputul lunii octombrie. Pana in acest moment, toamna a inceput cu temperaturi mari, specfiice celor de vara și cu multe fenomene extreme. Ei bine, se pare ca acestea se vor menține la fel…

- Vremea se schimba radical in Romania. Dupa zilele caniculare din ultima perioada, Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari de vreme rea. Sunt așteptate ploi și vijelii in mare parte din țara. . Anunt de ultima ora de la ANM: Cod Portocaliu ANM a emis o avertizare de timp nowcasting…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Vremea se racește in Romania! Termometrele vor inregistra minime de 8 grade Celsius. Cele mai noi informații meteo.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Vremea se va schimba radical in Romania. Termometrele vor inregistra temperaturi neobișnuite pentru luna august.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru luna august. Vremea se schimba radical in Romania. Iata cum va fi vremea in perioada urmatoare, dar și la ce temperaturi trebuie sa se aștepte romanii!

- Valorile termice vor fi mai coborate decat cele normale in urmatoarele doua saptamani in regiunile vestice si centrale, dupa care vor fi usor mai ridicate si apropiate de normal in majoritatea regiunilor, iar precipitatiile vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii doar pe parcursul saptamanii…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Specialiștii susțin ca Romania va fi lovita de cel mai puternic val de canicula. Ce temperaturi vor inregistra termometrele. Cele mai noi informații cu privire la vreme. La ce trebuie sa se aștepte romanii, dar și care sunt zonele…