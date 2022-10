Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele 14 zile pentru regiunea Maramureș. Astfel, saptamana aceasta valorile termice diurne vor fi apropiate de mediile multianuale, respectiv valori de 16 pana la 18 grade Celsius. Meteorologii avertizeaza ca incepand…

- Octombrie este cea mai stabila luna de toamna, vremea mentinandu-se insorita pe parcursul mai multor zile, chiar daca noptile vor deveni tot mai reci si in majoritatea zonelor tarii va aparea fenomenul de bruma, se arata in caracterizarea climatica a lunii in curs, publicata de Administratia Nationala…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Meteorologii anunța temperaturi de 30 de grade Celsius, dar și zone unde vor fi furtuni. Prognoza meteo este valabila pentru ziua de maine, 29 septembrie 2022.

- Daca in ultima perioada am avut parte de temperaturi scazute și frig, iata ca acum revine vara in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment. Meteorologii anunța temperaturi de 29 de grade Celsius.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo, ca fiind fluctuanta pana pe data de 25 septembrie, cu temperaturi normale, cat și perioade bruște de incalzire și racire. Probabilitatea de ploi o sa fie una ridicata pentru data de 17 și 18 septembrie.

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat vineri, 26 august, un cod galben care vizeaza un val de caldura pentru acest final de saptamana, in majoritatea țarii.Potrivit meteorologilor, in zonele de campie va fi și canicula, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU)…

- Meteorologii prognozeaza pentru weekendul prelungit, de Sfanta Maria, o vreme in general instabila, cu ploi atat in zonele montane, cat si pe litoral, dar si in Capitala. Cum va fi vremea pe litoral in minivacanta de Sfanta Maria Conform datelor furnizate Agerpres de catre meteorologul Marina Antonescu…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 29 august. Vremea – prognoza meteo: saptamana 1-7 august Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in extremitatea de vest a țarii, iar in…