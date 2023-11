Stiri pe aceeasi tema

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie. Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat ca incepand de maine, vremea se va schimba radical in Romania. Temperaturile vor fi in scadere, iar ploile vor pune stapanire pe mare parte din țara. La munte, potrivit informațiilor,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au emis prognoza meteo pentru perioada 13 noiembrie - 11 decembrie. Meteorologii au anunțat ninsori. Iata cum va fi vremea in Romania!

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) contrazice specialiștii Accuweather in privința primei ninsori din acest an. In timp ce Accuweather prevad ca in București va ninge abundent de Craciun, iata ca ANM precizeaza ca acest lucru se va intampla mult mai devreme. Iata cand vin, de…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca un ciclon violent va lovi Romania, fiind anunțate ploi torențiale, lapovița și ninsoare. Astfel, incepand de astazi, 8 Noiembrie 2023, vremea se va raci in intreaga țara. In jumatatea nordica a țarii, iar local și in sud, racirea va fi insoțita de ploi…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Vremea se schimba radical in Romania. Iata ce temperaturi se vor inregistra in termometre in urmatoarea perioada, dar și cum va fi vremea!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut recent un anunț foarte important! Meteorologii au emis prognoza meteo in București. Iata cum va fi vremea in acest weekend in Capitala, dar și la ce temperaturi trebuie sa se aștepte bucureștenii!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a faut un nou anunț! Specialiștii au precizat cand va fi prima ninsoare in Romania. Totodata, meteorologii susțin ca, in acest an, iarna va veni mai devreme fața de anii precedenți.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Un ciclon polar lovește Romania! Temperaturile vor scadea considerabil. Daca pana acum am avut zile doar cu canicula, iata ca vremea se schimba radical in țara noastra. Iata cum va fi vremea in urmatoarea perioada!