Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. Temperaturile vor fi mai scazute in aceasta perioada a anului. Iata cum va fi vremea in mai multe zone ale Romaniei!

- Vremea se racește in Capitala, Temperaturile vor fi in scadere și vor aparea ploile sub forma de averse insoțite de descarcari electrice, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a realizat o prognoza speciala pentru București valabila pana luni dimineața. Astfel, daca pe parcursul zilei va fi cald, la noapte este posibil sa apara averse.Meteorologii anunța ca vremea va fi calduroasa, cu o temperatura maxima in jurul a 33 de grade.…

- Potrivit Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), cerul va fi variabil, cu unele innorari dupa-amiaza si seara, cand vor fi conditii pentru ploi de scurta durata si descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 31 de grade.Joi dimineața, …

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț in materie de vreme. Specialiștii au actualizat prognoza meteo pentru perioada 14-27 august 2023. Cum va fi vremea pe finalul acestei veri.

- Meteorologii anunța, miercuri, manifestari de instabilitate atmosferica, in mai multe regiuni ale țarii. Vor fi temperaturi caniculare in unele zone, inca din aceasta a treia zi a saptamanii, iar de joi valul de caldura se va extinde și canicula și disconfortul termic ridicat vor afecta mai multe județe,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru luna august. Vremea se schimba radical in Romania. Iata cum va fi vremea in perioada urmatoare, dar și la ce temperaturi trebuie sa se aștepte romanii!

- O prognoza speciala pentru Bucuresti a fost emisa, duminica, 30 iulie, de meteorologi și va fi valabila pana luni, 31 iulie, la ora 10.00, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie.Potrivit ANM, incepand de azi, de la ora 10.00, in București vremea va deveni caniculara, cu o maxima termica…