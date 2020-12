ANUNŢ GAL VALEA SOMEȘULUI IN DATA DE­­­­­­­­­­­­­ 11.12.2020 INCEPAND CU ORA 9.00, IN COMUNA ILEANDA, JUDEȚ SALAJ, IN CURTEA PIEȚEI AGROALIMENTARE, VA AVEA LOC EVENIMENTUL ANUAL AL ASOCIAȚIEI GAL VALEA SOMEȘULUI. IN CADRUL ACESTUIA SE VA PREZENTA ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI GAL VALEA SOMEȘULUI. VA AȘTEPTAM CU DRAG! PREȘEDINTE GAL VALEA SOMEȘULUI, ILIEȘ REMUS IONUȚ Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Stiri pe aceeasi tema

