- Comunicat de presa: Lansarea proiectului „Retehnoligizarea bazei materiale a SC EKS ASVORIA SRL“ prin achizitia de echipamente moderne, mai eficiente energetic, SMIS 134678Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea sectorului prestarii serviciilor companiei, prin dezvoltarea si modernizarea…

- Titlu: Achizitie echipamente pentru cresterea competitivitatii Consultanța și excelența in fonduri nerambursabile MUCV SRL CONSULTANTA SI EXCELENTA IN FONDURI NERAMBURSABILE MUCV S.R.L. anunta finalizarea activitatilor proiectului “ CONSULTANTA SI EXCELENTA IN FONDURI NERAMBURSABILE MUCV “ Cod SMIS…

- In calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 1646/09.08.2022, Consiliul Județean Maramureș implementeaza proiectul intitulat „Instalarea unui sistem de detectare/semnalizare/alarmare a concentrației de oxigen și modernizarea/extinderea infrastructurii electrice și de fluide medicale in…

- Obiectivul general al proiectului vizeaza creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și invațamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, din comuna Margina, județul Timiș.

- Obiectivul general al proiectului urmarește creșterea eficientei energetice a cladirii Liceului Dudeștii Vechi și imbunatațirea calitații vieții pentru elevii liceului, cadrele didactice și personalul auxiliar al liceului.

- Primaria a lansat o licitatie pentru modernizarea cailor de acces la parcul stiintific Tehnopolis. Contractul are o valoare estimata la peste 7 milioane lei, fara TVA. Lucrarile se vor desfasura in cadrul unui proiect transfrontalier. „In cadrul proiectului se vor moderniza drumurile de incinta existente…

- Municipiul Baia Mare a semnat contractul de finantare nr.927/03.02.2022 pentru implementarea proiectului „Impreuna in cursa anti SARS-CoV-2” , Cod SMIS 143147. Proiectul a inceput la data de 1 Octombrie 2020 prin demararea procedurii de implementare si se va derula pana la data de 31 Decembrie 2023,…

- Actorul clujean Bogdan Bob Radulescu a fost șoferul lui Zolty din Bogata și prietenilor sai din cadrul Proiectului pentru Persoane cu Dizabilitați. Cunoscutul actor, care il interpreteaza și pe „Haurențiu”, a fost șofer voluntar pe o mașina 8+1 (duba adaptata pentru transportul persoanelor cu dizabilitați).…