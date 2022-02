Stiri pe aceeasi tema

- SC MRH TRANS SRL anunța incheierea proiectului cu titlul "Dezvoltarea Activitații MRH TRANS SRL", proiect nr RUE 10363 inscris in cadrul Masurii "Granturi pentru capital de lucru", instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul s-a derulat incepand cu data semnarii ...

- S.C. MARA INTERNATIONAL TOUR Finalizare Proiect: ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2” S.C. MARA INTERNATIONAL TOUR S.R.L., cu sediul in MARAMURES, localitatea BAIA MARE, B-dul UNIRII,…

- 25.01.2022 Grant pentru capital de lucru acordat SWEET TIME DELICE SRL SWEET TIME DELICE SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de acitivitate prevazute in anexa nr.2” proiect nr.…

- EURO ACTIVE PHOTOPRINT S.R.L. anunta finalizarea proiectul cu titlul ” Capital de lucru” proiect nr RUE M2-12425 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului…

- 21.01.2022. Finalizare implementarea masurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma RESTAURANT LLOYD SRL SC RESTAURANT LLOYD SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul ”Capital de lucru pentru Restaurant Lloyd SRL” proiect nr RUE 14751 inscris in cadrul Masurii ”Granturi…

- Comunicat de presa incheiere proiect: Granturi pentru capital de lucru acordate IMM – urilor, beneficiar STEFAN SHOW S.R.L. Comunicat de presa STEFAN SHOW S.R.L. anunta incheierea proiectul cu titlul ”Capital de lucru pentru STEFAN SHOW S.R.L.” proiect nr RUE 13564 inscris in cadrul Masurii ”Granturi…

- ANUNȚ: MC CLAUDIU LOGISTIC SRL anunța finalizarea proiectului „Granturi pentru capital de lucru acordat IMM-urilor” S.C. MC CLAUDIU LOGISTIC S.R.L. anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”, proiect nr. RUE 11015 inscris in cadrul Masurii ”Granturi…

- ADM EURO DENTAL LABORATORY S.R.L. anunța finalizarea proiectului cu titlul ”ADM EURO DENTAL LABORATORY S.R.L. – GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU” proiect nr RUE M2-787, inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul s-a derulat pe o perioada de…