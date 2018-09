Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va finaliza, saptamana aceasta, semnarea acordurilor-cadru pentru ambulantele de urgenta de tip B, in timp ce licitatia pentru ambulantele de tip C este in curs de finalizare, a anuntat, joi, secretarul de stat Raed Arafat. El precizeaza pana…

- Clubul corespondentilor straini din China a declarat miercuri ca o jurnalista americana a fost 'expulzata de facto' din tara dupa ce autoritatile au refuzat sa-i reinnoiasca viza de sedere, informeaza AFP. Megha Rajagopalan, corespondenta a site-ului american de informare BuzzFeed, lucreaza…

- In aceasta seara Academia de Film a facut un nou anunț legat de ceremonia de decernare a premiilor Oscar. Incepand din acest an va fi adaugata o noua categorie, numita “cel mai popular film”, iar internauții sunt dezamagiți. This is a bad idea borne from fear of irrelevance but no real drive to change.…

- In viata romanilor stabiliti in strainatate au aparut de multa vreme posturi de radio online prin care acestia tin legatura cu cei dragi ramasi acasa, isi transmit gandurile, trairile, bucuriile, dar si dorul de tara natala.

- ”Un prim-plan cu notițele lui Vladimir Putin arata urmatoarele teme de discuție, din ce am reușit sa descifrez: 1.”interferența” (n.r. implicarea Rusiei in alegerile americane) (cu ghilimele) - propunere 2.Ucraina - idei noi, tranzitul de gaz 3.Siria - campanie umanitara comuna”, a scris jurnalista Julia…

- Oscar Washington Tabarez, 71 de ani, a trait la intensitate maxima pe banca Uruguayului meciul cu Portugalia din optimile Mondialului, scor final 2-1. Sfertul de finala Uruguay - Franța se va juca vineri, 6 iulie, ora 17:00 Un video emoționant cu antrenorul sud-american din ultimele momente ale partidei…

- Twitter a anuntat ca va cere adresele electronice sau numerele de telefon pentru a confirma noile conturi ale utilizatorilor, o masura suplimentara pentru a lupta impotriva activitatilor daunatoare pe reteaua de socializare.

- Cum a trait Darren Cahill finala caștigata de Simona Halep la Roland Garros, scor 3-6, 6-4, 6-1, in fata lui Sloane Stephens. Antrenorul Simonei Halep a trait la intensitate maxima jocul elevei sale, iar reactiile pe care le-a avut au devenit virale pe internet. Probabil cele mai dificile momente pentru…