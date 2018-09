Anunt din partea CFR Calatori pentru elevii care au reducere la biletele de tren Elevii din invatamantul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiaza de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri (Regio si InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. In plus, elevii orfani, elevii cu cerinte educationale speciale, precum si cei pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, in conditiile legii, sau tutela beneficiaza de gratuitate pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic. Pentru acestia se vor elibera ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

