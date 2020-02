Anunț din Ministerul Sănătății, după ce italianul infectat cu coronavirus a pus pe jar autoritățile: 'Primele probe au ieșit negativ' Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tatar susține ca 11 probe ce provin de la persoane care au interacționat cu italianul cofirmat cu coronavirus sunt genative, restul analizelor urmand sa fie finalizate miercuri, pana la ora 14.00, de catre medicii de la Institutul „Matei Balș”. „Primele probe au ieșit negativ, mai sunt in lucru probe care au ajuns de la Gorj. Rezultatul il avem in jurul pranzului. Toate celelalte probe, in afara acestui caz, lucrate la nivel național - și Giurgiu, cele doua Cazuri de la Buzau, Craiova și Timișoara - sunt negative. 11 probe medicii le-au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

