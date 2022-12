Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a incarcat o noua tranșa de 250 de lei, cea de-a IV-a, pe cardurile sociale oferite prin programul „Sprijin pentru Romania”. Valoarea totala a tranșei IV se ridica la peste 593 de milioane de lei și a ajuns la aproximativ 2,4 milioane de romani. MIPE a facut plațile pentru […] The post Anunț din guvern: sunt bani pe cardurile sociale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .