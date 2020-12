Anunț despre voucherele de vacanță pentru anul viitor Ministerului Finantelor Publice (MFP) anunța ca voucherele de vacanța vor fi acordate și in 2021. Fața de anii precedenți, de aceasta data voucherele vor fi emise doar in format electronic. Voucherele de vacanta au un cuantum de 1.450 de lei. Acestea pot fi folosite pentru plata cazarii, plata meselor dar și pentru acoperirea cheltuielilor de calatorie sau de divertisment cu condiția ca acestea sa fie cuprinse intr-un pachet turistic. „Masura mentinerii acordarii voucherelor de vacanta in cuantum de 1.450 lei, pana la data de 31 decembrie 2021 (…) va sprijini industria ospitalitatii puternic afectata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

