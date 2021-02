Anunț despre pensii: Majorări de la 1 ianuarie 2022 Fostul premier al Romaniei a declarat in urma discuțiilor din coaliția de guvernare ca pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2022. „S-au discutat liniile mari ale construcției bugetare și am discutat și anumite masuri pentru restrangerea cheltuielilor. Trebuie sa fim foarte corecți. Atat Comisia Europeana, cat și agențiile de rating urmaresc nu numai atingerea deficitului pe care l-am negociat, ci și evoluția deficitului structural, adica evoluția cheltuielilor pe termen lung. Am discutat sa se faca o analiza ampla a tuturor tipurilor de sporuri, dar nu am luat o decizie deocamdata. Exista o decizie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

