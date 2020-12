Anunț despre când s-ar putea întoarce copiii la școală! Colonelul dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, a fost intrebat, la Digi 24, cand se vor putea intoarce elevii la școala. „Cred ca la sfarșit de aprilie, sfarșit de martie – inceput de aprilie. Cam asta este perioada in care noi estimam inceperea vaccinarii in etapa a […] Sursa articolului: Anunț despre cand... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele didactice din Romania ar urma sa fie vaccinate pana la finalul lunii martie a anului viitor, iar școala ar urma sa inceapa in scenariul verde la inceputul lunii aprilie. Anunțul a fpst facut de catre medicul militar Valeriu Gheorghița, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor…

- Medicul Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, a explicat la Digi24 de ce este important sa se vaccineze cadrele didactice si persoanele din categoriile vulnerabile, astfel incat scolile sa se poata redeschide in…

- Școlile s-ar putea redeschide in siguranța in formatul fața in fața, la sfarșitul lunii martie-inceput de aprilie, dupa ce se incheie a doua etapa de vaccinare anti-Covid, care vizeaza cadrele didactice, varstnicii și persoanele din categoriile vulnerabile, potrivit lui Valeriu Gheorghița, președintele…

- La sfarșitul lunii martie – inceputul lunii aprilie este preconizat ca se va termina vaccinarea populației din grupele de risc și acesta ar fi momentul in care elevii s-ar putea intoarce la școala in mod fizic, a declarat, duminica, colonelul dr. Valeriu Gheorghița. Colonelul dr. Valeriu Gheorghița,…

- La sfarșitul lunii martie – inceputul lunii aprilie este preconizat ca se va termina vaccinarea populației din grupele de risc și acesta ar fi momentul in care elevii s-ar putea intoarce la școala in mod fizic, a declarat, duminica, colonelul dr. Valeriu Gheorghița.

- Persoanele care vor fi vaccinate anticovid vor primi o adeverința care va conține data vaccinarii, tipul vaccinului, seria și lotul, spune șeful Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea, col. dr. Valeriu Gheorghița: „E ca un fel de bilet de ieșire din spital”. Fiecare persoana…

- Reprezentanții autoritaților publice cu atribuții in combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2 și in implementarea campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 și reprezentanții cultelor religioase au participat, marți, la o videoconferința organizata de catre Secretariatul de Stat pentru Culte, in care…

- In campania de vaccinare vor fi imunizate circa 70.000 de persoane zilnic, astfel incat sa se ajunga la un total de 13 milioane persoane in 6 luni, a declarat Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind vaccinarea impotriva SarS-CoV-2. Intenția este de…