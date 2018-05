Stiri pe aceeasi tema

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana nu va constitui un impediment semnificativ in derularea activitatii de comert international al Romaniei, se arata in Programul de Convergenta 2018-2021, publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- "Riscurile care pot afecta economia reala si implicit obiectivul de crestere economica sunt in principal de natura externa. Economia romaneasca, ca parte a economiei europene, depinde de contextul economic international si in special de cresterea economica din principalele tari partenere din punct…

- Ministerul de Finanțe spune ca Pilonul II de pensii va avea o pondere din ce in ce mai semnificativa in totalul cheltuielilor cu pensiile, din 2030, ajungand la o pondere in PIB de 1%, in 2070. Informațiile sunt cuprinse in Programul de Convergenta 2018-2021, publicat de Ministerul Finantelor Publice…

- Romanii care sunt la munca in Marea Britanie pot sta liniștiți in legatura cu viitorul lor, chiar daca britanicii se pregatesc acum sa iasa din Uniunea Europeana. Mesajul a venit chiar de la ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell. ”Pentru romanii care se afla acum in Marea Britanie,…

- Romania trebuie sa plateasca 1,2 miliarde euro catre Uniunea Europeana, in aprilie, din imprumutul stand-by contractat in 2009, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice.Suma totala de rambursat in acest an catre UE este de 1,35 miliarde euro.

- In prezent, calitatea de membru al Uniunii Europene al Marii Britanii impiedica Registrul Auto Roman sa interzica circulația mașinilor cu volan pe dreapta pe strazile din Romania. Cel mai probabil situația se va schimba dupa Brexit.

- ”Imi doresc ca Romania sa etaleze ceea ce are mai bun pe parcursul acestui An European, fiindca suntem o putere culturala europeana, chiar daca o buna parte a patrimoniului nostru este inca in paragina, cum am vazut zilele trecute, cand au inceput sa cada bucați din zidul cetații Sighișoara”, a adaugat…