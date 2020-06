Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de avertizari nowcasting Cod portocaliu de furtuna, valabile in zone din trei judete, potrivit Agerpres.Astfel, pana la ora 17:00, in localitati din judetele Arad, Bihor si Timis se va semnala grindina de dimensiuni medii,…

- O avertizare de Cod portocaliu de ploi torențiale a fost emisa, duminica, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Aceasta este valabila in urmatoarele ore, in mai multe localitați.

- Vești de ultima ora de ANM despre vremea din Romania. Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice acestei perioade, la nivelul intregii țari, dar mai ales in regiunile intracarpatice și la munte, intre 4 și 11 mai, anunța, vineri, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), care…

- Vremea va deveni instabila in toata Romania, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Incepand de miercuri de la ora 22 și pana joi seara la ora 22, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse, frecvente descarcari electrice, intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo, ce avertizeaza ca vremea in Romania este extrem de rece pentru aceasta perioada. Potrivit meteorologilor, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada din an indeosebi in timpul noptilor si al diminetilor, cand se vor inregistra…

- Iarna a revenit in Romania. COD PORTOCALIU de ninsori abundente, strat de zapada consistent si viscol.video+foto Vremea de iarna a revenit in Romania. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente, strat de zapada consistent si viscol Oltenia, vestul…

- Romania trece printr-un episod neobișnuit de iarna. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționari de Cod portocaliu și Cod galben de ninsori și viscol, pentru urmatoarele zile, precizand in ce zone se va depune zapada.