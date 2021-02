A picat internetul RCS RDS, in urma cu putin timp

DIGI va accelera, in 2021, transformarea digitala a serviciilor si diversificarea instrumentelor si facilitatilor puse la dispozitia consumatorilor, in special prin intermediul site ului comercial DIGI.ro si al platformei Digi Online. In aceasta seara, in jurul orei 22.00, internetul RCSamp;RDS a inregistrat… [citeste mai departe]