Anunț de ultimă oră: Paturi libere la terapie intensivă pentru bolnavii de COVID Cinci paturi sunt libere la terapie intensiva pentru bolnavii de COVID. Locurile libere sunt in Botoșani, Brașov și Braila. In țara sunt 1.753 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 392 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala de 173 paturi ATI destinate pacienților de COVID-19. Aceste paturi sunt activate, in dinamica, acolo unde numarul pacienților ATI depașește capacitatea secțiilor principale. 1.867 paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii țari. In țara,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

