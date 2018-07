Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii de la Lisabona a anunțat ca intenționeaza sa vanda Romaniei alte cinci avioane multirol de tip F-16, urmand ca acestea sa fie inlocuite cu alte aeronave cumparate din SUA și modernizate in Portugalia, informeaza presa portugheza, citata de Mediafax."In urma cu cateva zile,…

- Membrii trupei DoReDos au revenit acasa de la Lisabona, Portugalia unde au adus Moldovei locul 10 la concursul internațional Eurovision. Aceștia au fost intampinați cu aplauze pe aeroportul din Chișinau de prieteni și fani.

- Tavi Colen a reacționat dupa ce trupa The Humans a ratat calificarea in finala Eurovision 2018. Trupa The Humans a reprezentat Romania la concursul Eurovision 2018, care are loc la Lisabona, in Portugalia. The Humans a concurat in cea de-a doua semifinala a competiției , care a avut loc pe 10 mai. Din…

- Sambata, 5 mai, a avut loc petrecerea pentru reprezentanții Romaniei la ediția de anul acesta a Eurovision-ului, fiind organizata de Ambasada Romaniei in Portugalia, in colaborare cu TVR și sprijinul Institului Cultural Roman din Lisabona. Petrecerea s-a ținut in gradina din sediul reprezentanței diplomatice,…

- Flota de 128 de avioane Eurofighter a fortelor aeriene ale Germaniei au mai multe probleme decat se stie, conform unor informatii aparute sambata in presa, la cateva zile dupa ce s-a aflat ca numai cateva dintre aceste aeronave ar fi pregatite pentru eventuale misiuni, relateaza dpa.Ministerul…