- Șeful Jandarmeriei Romane, Bogdan Enescu, șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj, Constantin Florea, și Ionuț Catalin Sindile, fost imputernicit inspector general al IGJR, sunt urmariți penal de DNA pentru sute de ore suplimentare pontate ilegal.

- Intrebat de jurnalisti in ce calitate a fost audiat de procurori, Sindile a raspuns: "Suspect. Se fac mai multe verificari. Nu va pot spune mai multe detalii, intrucat este urmarirea penala in curs. Cu privire la mine, doar am facut o cerere privind decontarea orelor suplimentare prevazute de lege,…

- Bogdan Enescu, actualul sef al Jandarmeriei Romane, Catalin Sindile (cunoscut pentru reprimarea violenta a protestului din 10 augist 2018), fostul sef al Jandarmeriei si seful IJJ Dolj, Constantin Florea, ar putea da cu subsemnatul la DNA pentru infractiunea de uzurpare a functiei, dupa ce si-ar fi…

