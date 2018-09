Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este ingreunat, vineri dimineata, pe DN 7 Deva - Sacamas, in judetul Hunedoara, din cauza unui camion care a derapat intr-un sant. De asemenea, Centrul Infotrafic anunta ca circulatia se desfasoara in conditii de ceata pe DN 11 si pe DN 13E, in judetul Covasna.

- ANM a emis mai multe avertizari de fenomene meteo periculoase. Si hidrologii au emis o alerta de inundatii valabila pentru mai multe judete. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/cod-galben-de-furtuni-in-mai-multe-judete-anunt-de-ultima-ora-de-la-anm_435114.html#ixzz5OXVaehpW

- Anunt de ultim moment de la meteorologi. Un cod galben de ploi, insotite de descarcari electrice si grindina, valabil pana la ora 16.10, a fost anuntat in urma cu putin timp. Zonele vizate sunt urmatoarele localitati din judetul Hunedoara: Brad, Baița, Crișcior, Certeju de Sus, Șoimuș, Bucureșci, Luncoiu…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o serie de atentionari Cod galben de inundatii, valabile in judetele Dambovita, Prahova, Buzau si Constanta.

- Meteorologii au prelungit din nou, marti, avertizarea cod galben si portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate, fiind vizate judetele din Transilvania, Banat, Crisana si local din Maramures, Oltenia si Muntenia. Avertizarea este valabila pana miercuri, la ora 23.00

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri mici din judetul Galati, valabila pana joi, la ora 3:00, si doua atentionari Cod galben pentru judetele Vaslui, Galati, valabila pana miercuri la ora 24:00, respectiv pentru rauri din…

- COD GALBEN valabil de la ora 8:25 pana la ora 14:00In zona : Județul Hunedoara: zona de munte de peste cota 1800 m;Județul Caras-Severin: zona de munte de peste cota 1800 m;Se vor semnala : intensificari ale vantului care vor atinge și depași la rafala 90-100 kmFenomene…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in localitati din opt judete aflate in centrul, vestul si nord-vestul tarii. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in localitati din judetele Brasov, Alba,…