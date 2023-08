Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologul ANM, Roxana Bojinariu, atrage atenția asupra faptului ca in Romania are loc o ”inversiune termica periculoasa”. Din cauza ciclonului care a lovit extrem de puternic in Europa, temperaturile din Romania au scazut neașteptat de mult, fiind inregistrate diferențe de peste 20 de grade in decurs…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Vremea se va schimba radical in Romania. Termometrele vor inregistra temperaturi neobișnuite pentru luna august.

- Un ciclon a facut prapad in Slovenia, iar acum acesta s-a deplasat catre Romania. In primele zile ale saptamanii o masa de aer cald se va ciocni de o masa de aer rece, ceea ce va provoca fenomene extreme in țara noastra. Meteorologii se așteapta la o scadere a temperaturilor, furtuni foarte puternice…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru luna august. Vremea se schimba radical in Romania. Iata cum va fi vremea in perioada urmatoare, dar și la ce temperaturi trebuie sa se aștepte romanii!

- Valorile termice vor fi mai coborate decat cele normale in urmatoarele doua saptamani in regiunile vestice si centrale, dupa care vor fi usor mai ridicate si apropiate de normal in majoritatea regiunilor, iar precipitatiile vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii doar pe parcursul saptamanii…

- Urmeaza ploi torențiale, furtuni puternice și chiar grindina in unele zone din Romania! Meteorologii au emis o avertizare pentru urmatoarele doua zile.„Vorbim de instabilitatea atmosferica atat in aceasta dupa amiaza cat și in urmatoarele trei zile. La momentul acesta nu avem un mesaj de atenționare…

- Un ciclon care s-a format in zona Marii Mediterane va ajunge și in Romania in cursul acestei saptamani. Acest ciclon va genera o creștere a temperaturilor pana la 25 de grade, dar vom avea și ploi abundente.Ciclonul mediteranean, generat in zona Marii Mediterane, afecteaza jumatatea vestica a țarii…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a revenit cu un anunț important pentru romani. Ciclonul din Mediterana ajunge, in scurt timp, in Europa, iar Romania este printre țarile afectate. Fenomenul aduce in țara noastra nori și ploi abudente. Iata cum se schimba vremea de saptamana viitoare.