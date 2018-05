Stiri pe aceeasi tema

- Deși suntem in luna mai, astazi va fi o adevarata zi de vara! Potrivit specialiștilor de la Administrația Naționala de Meteorologie vor fi temperaturi peste media perioadei in țara noastra. Prognoza meteo ne surprinde din nou: pe de o parte caldura mare, pe de alta, ploi torențiale și descarcari electrice.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta vreme frumoasa in minivacanta de 1 Mai, dar si instabilitate atmosferica. Pe litoral se anunta temperaturi ridicate, dar cu șanse de ploaie. Temperaturile ridicate anuntate de meteorologi pentru saptamana viitoare se vor mentine in general si pe…

- Meteorologii au emis avertizari nowcasting, potrivit carora trei judete din tara se afla in aceasta dimineata sub avertizare cod galben de vant puternic. Reprezentanții de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) nu exclud ca ele sa fie prelungite. In localitatile din trei judete din tara: Sibiu,…

- Alerta meteo de ultima emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. Specialistii au emis o avertizare tip cod galben de furtuna pentru patru judete. Potrivit ANM, codul galben de furtuna este valabil...

- Avertizare meteo de ultima ora de la Administratia Nationala de Meteorologie. Un val de aer polar vine cu temperaturi negative in acest weekend. Potrivit meteorologilor, de sambata, vremea se stric

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata doua atentionari nowcasting cod galben de vizibilitate redusa și depuneri inghețate in doua județe din Romania. Polițiștii trag și ei un semnal de alarma și ii avertizeaza pe șoferi sa fie prudenți și sa adapteze viteza la condițiile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua alerta de vremea rea, valabila in mai multe judete, in urmatoarele ore.Astfel, potrivit prognozei ANM, pana la ora 12.00 este valabila o...

- Incepand cu ora 16:45 circulatia rutiera pe A2, Bucuresti ndash; Constanta si A4, Ovidiu ndash; Agigea, a fost deschisa pentru toate categoriile de autovehicule.Astfel, la aceasta ora, toate sectoarele de autostrazi si drumuri nationale afectate de fenomenele meteorologice din ultimele zile au fost…