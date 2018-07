Stiri pe aceeasi tema

- Agenția suedeza de Transport, prin Ambasada Suediei, a transmis ca placuțele personalizate de înmatriculare sunt valabile, însa fiecare stat UE pe care-l tranziteaza șoferul poate decide daca le accepta sau nu.

- Razvan Ștefanescu, posesorul autoturismului cu numarul M...EPSD, a fost oprit de un echipaj de poliție in dimineața zilei de luni, care i-a suspendat permisul și i-a ridicat placuțele de inmatriculare, deși Ambasada Suediei a precizat ca acestea sunt valide in toate țarile UE. Șoferul acuza abuzuri.„Dupa…

