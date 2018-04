Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele la electricitate ar trebui sa scada, dupa ce o investigatie a Consiliului Concurentei a relevat faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu, cu prilejul lansarii raportului de…

- Tarifele de energie electrica la nivelul consumatorilor vor scadea in premiera, pentru a se recupera un prejudiciu creat de cartelul distribuitorilor, care au practicat preturi exagerat de mari in ultimii ani, a declarat joi presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.

- Ministrul energiei, Anton Anton, recidiveaza la capitolul gafe, in discuțiile cu jurnaliștii. Luni, la conferința pe teme energetice “ZF Power Summit”, Anton Anton, l-a jignit pe un jurnalist care l-a intrebat ce este curentul electric: “Ești nesimțit!”, i-a replicat ministrul. “Cer iertare, ca poate…

- La nivelul exercitiului financiar 2017, pierderile acumulate de Compania Nationala "Posta Romana" (CNPR) se ridicau la valoarea de 8,424 milioane de lei si reprezentau TVA de plata catre bugetul de stat."In momentul stabilirii tarifului de 2,15 lei/talon distribuit au fost avute in vedere…