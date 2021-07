Stiri pe aceeasi tema

- Romania se indreapta spre introducerea administrarii unei a treia doze de vaccin impotriva COVID-19, a declarat marți premierul Florin Cițu. Cițu a facut aceste declarații intrebat de jurnaliști despre stocurile mari de vaccin anti-COVID, spunand ca achiziția unui numar mare de doze se justifica și…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anuntat, sambata, ca, daca Romania va avea un Mecanism de Cooperare si Verificare (MCV) pozitiv, in conditiile in care elementele tehnice legate de aderarea la Schengen sunt deja indeplinite, atunci tara noastra ar putea intra in aceasta zona intr-un orizont…

- „Ne așteptam ca tulpina Delta sa devina predominanta și in Romania”, spune ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Raspunzand unei intrebari, ministrul Sanatații a declarat, marți seara, ca,...

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca ancheta in cazul asasinatului de la Arad continua, insa nu pot fi oferite prea multe date, intrucat divulgarea de infrmatii reprezinta infraciune. ”Mi-as dori sa pot sa spun ce se intampla acolo si sa va pot anunta la un moment dat ca i-am…

- Ministrul a vorbit, de asemenea, in aceasta seara, la un post TV, despre pensionarea anticipata și menținerea oamenilor in viața activa, spunand ca: "Este momentul ca, in Romania, sa ajungem pe de o parte sa stimulam menținerea in viața activa a oamenilor, daca pot și daca doresc, sa menținem acest…

- 93% din numarul total de elevi din Romania, adica 2,7 milioane, revin, de astazi, in scoli. Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca, daca trendul descendent al ratei de infectare se confirma, si cei 200.000 de copii care mai fac cursuri online, in 534 de localitati cu incidenta mai mare de…

- George Copos (68 de ani), fostul patron de la Rapid, ramane aproape de echipa din Giulești. Luni, Rapid a promovat in Liga 1 dupa 6 ani petrecuți in ligile inferioare din Romania. Inainte de meciul cu FC U Craiova din penultima etapa a play-off-ului ligii secunde, scor 1-3, rapidiștii au primit incurajari…