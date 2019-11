Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca weekendul aduce vant puternic și senzația sporita de frig in mai multe regiuni. Pana ca valul de aer cald sa intre in țara noastra, codul galben de fenomene periculoase ramane in vigoare. Abia de duminica, vremea se incalzește, anunța prognoza ANM.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben de ceata valabil de la ora 8:00 pana la ora 10:00.Sunt vizate judetele Constanta si Tulcea.Se vor semnala ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 metri si izolat sub 50 metri.UPDATE: Meteorologii din cadrul ANM a anuntat prleungirea…

- Toate judetele Moldovei se afla, pana la miezul noptii, sub atentionare Cod galben de ceata, asociata trecator, cu burnita. Vizibilitatea va fi redusa local sub 200 m, izolat sub 50 m. Interval de valabiliate: 23/10/2019 20:00 24/10/2019 00:00 Fenomene trecator, burnița asociate: Aria cu ceața se va…

- (UPDATE, ora 12:00) ATENTIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN valabila pentru judetele Botosani, Galati, Iasi, Vrancea si Vaslui. Fenomene avertizate: Local ceața care reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m. Zone vizate: – Județul Botosani; – Județul Galati; – Județul Vrancea:…

- UPDATE, ora 08:30 – Meteorologii au prelungit atentionarea COD GALBEN de ceata valabila pentru județele Bacau, Botosani, Galati, Neamt, Vrancea, Iasi, Vaslui pana la ora 12,00. Fenomene avertizate: Ceața care va reduce vizibilitatea local sub 200 m, izolat sub 50 m. Zone vizate: – Județul Bacau: zona…

- Meteorologii au emis, miercuri dimineata, o avertizare Cod galben de vant puternic, valabila in judetele Caras-Severin si Hunedoara pana la ora 14.00. The post Cod galben in doua județe din Banat. Fenomene meteo periculoase appeared first on Renasterea banateana .

- Vremea se inrautațește in vestul țarii. Meteorologii au emis o noua atenționare de cod galben pentru mai multe județe, in care sunt așteptate fenomene meteo periculoase. Intre orele 17.40 – 19.00, in Timiș, Hunedoara, Arad și Bihor sunt așteptate frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului,…

- COD : GALBEN Intervalul : 11, 12 și 13 august Zonele afectate : conform textului și harții Fenomene : val de caldura persistent și disconfort termic accentuat Mesaj : ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Valul de caldura va pesista și se va intensifica indeosebi in cursul zilelor de luni (12 august)…