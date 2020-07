Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea de Guvern prin care va fi prelungita starea de alerta si masurile aferente pe urmatoarele 30 de zile va fi elaborata luni sau marti, a declarat, duminica seara, premierul Ludovic Orban. Intrebat ce se intampla daca PSD, majoritar in Parlament, voteaza impotriva prelungirii starii de alerta,…

- Persoanele care vin din tari cu risc scazut de raspandire a infectiilor, exceptate de la masura izolarii. Ce masuri de relaxare intra in vigoare din 15 iunie Persoanele care vin din tari cu un coeficient mai mic de cinci cazuri noi de COVID-19, in ultimele 14 zile, la un milion de locuitori vor putea…

- UPDATE – Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului va fi prelungita pana la data de 31 decembrie, in situatiile in care aceasta expira pe perioada starii de alerta, a anuntat, vineri, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. El a precizat ca in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata…

- "Am fost la inceput, l-am felicitat pe premier, nu am stat prea mult, am plecat. Gasesc ca este un moment regretabil, la ziua unei persoane, intr-un context in care cineva incearca sa stearga niste realizari. Nu sunt nici fumator, nici bautor”, a declarat Nelu Tataru, la TVR, conform Agerpres.…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri ca a trimis Corpul de control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a ancheta derularea contractului pentru lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva si motivele rezilierii acestuia in august 2019."L-am trimis deja",…

- In cel mai scurt timp de la inchiderea depunerii de proiecte pentru finantarea microintreprinderilor, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru incepe contractarea cererilor depuse de mediul privat din Regiunea Centru. Un numar de 516 microintreprinderi au proiecte eligibile, aflate in plin proces…

- Școlile vor organiza examenele nationale si de certificare a competentelor profesionale prin ordin comun al ministrului Educatiei si cel al Sanatatii, in baza hotararilor Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, a anunțat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca.