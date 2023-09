Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ploi, vijelii si grindina valabila pentru urmatoarele doua zile! Astfel, joi și vineri, 14, respectiv 15 septembrie, vremea se va schimba radical. Iata ce zone din țara sunt vizate. Cum va fi vremea joi, 14 septembrie In zilele care…

- Vremea se schimba radical in Romania. Dupa zilele caniculare din ultima perioada, Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari de vreme rea. Sunt așteptate ploi și vijelii in mare parte din țara. . Anunt de ultima ora de la ANM: Cod Portocaliu ANM a emis o avertizare de timp nowcasting…

- Șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a facut un anunț important de ultima ora! Toamna vi fi imprevizibila anul acesta. Potrivit avertsmentului facut de specialista, vremea se schimba radical in zona e sud a țarii. Iata la ce trebuie sa ne așteptam.

- Ploile se vor extinde in sudul si centrul tarii incepand de marti seara, iar cinci judete se vor afla sub Cod portocaliu de averse torentiale si vijelii, iar alte 16 judete sub Cod galben. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul 29 august, ora 21:00 - 30 august, ora…

- Vremea se incalzește in weekend, insa oscilațiile de temperatura aduc furtuni violente. Meteorologii anunța un nou val de canicula la inceputul saptamanii viitoare, dar și fenomene extreme.

- Un ciclon a facut prapad in Slovenia, iar acum acesta s-a deplasat catre Romania. In primele zile ale saptamanii o masa de aer cald se va ciocni de o masa de aer rece, ceea ce va provoca fenomene extreme in țara noastra. Meteorologii se așteapta la o scadere a temperaturilor, furtuni foarte puternice…

- Romania traieste la extreme: va fi imparțita intre canicula și furtuni. Zonele afectate de fenomenele meteo. In cateva zile, vremea se schimba din nou. In București vremea va fi una ciudata, asta pentru ca sunt așteptate temperaturi mari in weekend, furtuni pe seara, iar de luni va lovi un nou val de…

- Dupa cateva zile in care temperaturile au scazut semnificativ in Romania, meteorologii anunța ca vremea se schimba iar valorile termice vor ajunge pana la 38 de grade in unele zone. Vremea se incalzește la inceputul lunii iulie, iar prima saptamana va fi destul de calduroasa, mai ales in sudul și estul…