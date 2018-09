Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR si Cefin Trucks au semnat contractele de furnizare a 103 autobasculante noi, cu configuratie 6×4, dotate cu lama pentru zapada si raspanditor de materiale antiderapante. Valoarea totala a contractului este de 9.800.000 euro si include un pachet de servicii asociat care urmeaza sa se deruleze pe…

- Record la concediile pe voucher! Vara aceasta, valoarea tichetelor de vacanta a fost de 42 de ori mai mare decat anul trecut. Bineinteles, cel mai cautat a fost litoralul, dar si statiunile balneare au castigat tot mai mult teren.

- Valoarea voucherelor de vacanta a atins un nivel record in iunie 2018, 125 milioane de euro, fata de trei milioane de euro, cat inregistra in luna iunie din 2017, fapt ce inseamna o crestere de 42 de ori fata de aceeasi luna a anului trecut, precizeaza Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT).…

- Valoarea voucherelor de vacanta a atins un nivel record in iunie 2018, 125 milioane de euro, fata de trei milioane euro, cat inregistra in luna iunie din 2017, fapt ce inseamna o crestere de 42 de ori fata de aceeasi luna a anului trecut, precizeaza Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT).…

- Valoarea voucherelor de vacanța a atins un nivel record iniunie 2018, 125 milioane de euro, fața de trei milioane euro, cat inregistra in luna iunie din 2017, fapt ce inseamna o creștere de 42 de ori fața de aceeași luna a anului trecut, precizeaza Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT).…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) anunța ca valoarea voucherelor de vacanta a atins un nivel record în iunie 2018, 125 milioane de euro, fata de trei milioane euro, cât înregistra în luna iunie din 2017. Acest lucru reprezinta o crestere de 42 de ori fata…

- VOUCHERE DE VACANTA 2018. Valoarea voucherelor de vacanta din iunie este de 4 ori mai mare decat intreg anul 2017, care a fost de 30 milioane de euro. "In iunie 2018 au fost emise 11,3 milioane de vouchere de vacanta pe hartie, care valoreaza peste 117 milioane de euro, si 274.000 de vouchere…

- Adrian Voican, reprezentant al ANAT, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Mamaia, ca in primele cinci luni ale anului au fost date vouchere de vacanta in valoare de 22,5 milioane de euro. "In luna mai s-au dat atat de multe vouchere cat in patru luni, din ianuarie pana…