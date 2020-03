Stiri pe aceeasi tema

- Prima adresare la medic a persoanei infectate cu coronavirus a fost pe 28 februarie in Italia, cand a debutat boala cu febra 39. Cel puțin asta spune ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, despre moldoveana testata pozitiv cu Covid – 19, la Chișinau.

- Acuzații extrem de grave lansate de un deputat USR. Tudor Pop, membru in Comisia de Sanatate din Parlamentul Romaniei, sustine ca, in Punctul de Trecere a Frontierei din Vama Veche, triajul pentru coronavirus este facut in incaperi insalubre si de personal medical fara pregatire epidemiologica, conform…

- Peste 3.000 de angajați din sistemul sanitar din China au fost infectati cu noul coronavirus, aparut la sfârsitul anului trecut în aceasta tara, a anuntat luni un functionar din cadrul Comisiei Nationale de Sanatate, citat de Xinhua, scrie Agerpres.Liang Wannian a declarat reporterilor…

- Pentru a-și proteja patrupedele de coronavirus, proprietarii de pisici pun maști de protecție animalelor, noteaza New York Post. Organizația Mondiala a Sanatații spune ca nu exista dovezi care sa indice ca virusul, care a omorat peste 1.300 de oameni și a infectat peste 45.000, poate ”afecta animalele…

- MAE vine cu noutai privind starea de sanatate a romanilor aflați sub carantina la bordul navei de croaziera aflate in carantina in portul din Yokohama. Cei 17 romani se simt bine niciunul dintre acestia nefiind identificat cu coronavirus, informeaza Agerpres.Potrivit sursei citate, pana…

- Zece persoane aflate la bordul navei de croaziera Diamond Princes, care este în apropierea portului Yokohama, au fost confirmate ca fiind infectate cu noul tip de coronavirus, informeaza Ministerul japonez al Sanatații. Pasagerii și membri echipajului se afla în continuare la bordul navei.…

- Dezvaluirile Libertatea care au aratat ca primii doi oameni din Sanatate au contracte cu clinici private, au starnit reacții diverse. Cristian Tudor Popescu l-a criticat pe ministrul Costache pentru declarațiile sale contradictorii, in timp ce jurnalistul Vlad Petreanu ii ia apararea in doua postari…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a corectat astazi evaluarea amenintarii legate de noul coronavirus din China, care trece de la ‘moderata’, cum era calificata pana in prezent, la ‘ridicata’. S-a inregistrat o crestere semnificativa a numarului deceselor provocate de virusul respirator care a aparut…