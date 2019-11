Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii din cartierul Drumul Taberei vor putea circula cu metroul incepand cu a doua jumatate a anului 2020. Este promisiunea facuta de premierul Ludovic Orban, care a vizitat, vineri, Magistrala 5 Eroilor – Drumul Taberei. Ludovic Orban: „Metroul poate fi dat in folosinta anul viitor, aproximativ…

- Magistrala 5 de metrou poate fi data in folosinta anul viitor, aproximativ in luna iunie, iar constructorii au toate conditiile pentru a finaliza lucrarile in termenele convenite, a declarat, vineri, premierul Ludovic Orban, dupa o vizita pe santierul...

- Magistrala 5 de metrou poate fi data in folosinta anul viitor, aproximativ in luna iunie, iar constructorii au toate conditiile pentru a finaliza lucrarile in termenele convenite, a declarat, vineri, premierul Ludovic Orban, dupa o vizita pe santierul acestui obiectiv de investitii. "Conform…

- Locuitorii din Drumul Taberei vor putea circula cu metroul abia din vara anului 2020, acesta fiind noul termen inaintat de autoritați pentru finalizarea lucrarilor, potrivit oficialilor Metrorex. Mariana Miclaus, noul director general al companiei de stat, a declarat ca lucrarile la Magistrala 5 Raul…

- Cei peste 300.000 de locuitori ai cartierului bucureștean Drumul Taberei mai au de așteptat pana cand vor circula cu metroul. Lucrarile la Magistrala 5, Eroilor - Raul Doamnei, nu vor fi gata nici anul acesta, a anunțat noul ministru al Transporturilor.

- Ministrul propus pentru Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor Lucian Bode a declarat miercuri, in cadrul audierilor din Parlament, ca isi va asuma proiectele aflate in desfasurare si continuarea investitiilor in limita programului de guvernare de un an de zile."Principiul…

- "Lucrarile care conditioneaza punerea in functiune cu calatori a Magistralei 5 de metrou pot fi realizate pana la sfarsitul anului, in luna decembrie. Pentru asta am insistat si am somat constructorul sa isi faca treaba. Nu lucram in locul constructorului. Mai mult decat a merge pe santier, a-i soma…

- Metrorex acuza compania Astaldi, care realizeaza lucrarile pe Magistrala 5 Eroilor – Drumul Taberei, ca intarzie lucrarile si conditioneaza punerea in functiune a noii linii de metrou de plata unei datorii in valoare de 94 de milioane de lei. Din...