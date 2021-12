Stiri pe aceeasi tema

- ANUNT nr. 29108/15.12.2021 Prin prezenta aducem la cunostința publicului, in temeiul prevederilor art. 7, alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, faptul

- Astazi, a fost semnat contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate a obiectivului de investiții ”Varianta de ocolire Baia Mare”, de catre președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, și reprezentanții societații care va realiza…

- Criza migrantilor la frontiera dintre Belarus si Polonia constituie o 'situatie intolerabila', a subliniat miercuri Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, care a reclamat un acces umanitar 'imediat', noteaza AFP. 'Sunt consternata ca un numar mare de migranti si…

- La sfarsitul lunii octombrie s-a implinit un an de la momentul preluarii mandatului de primar de catre Andrei Carabelea, presedintele PNL Piatra-Neamt. Cu acest prilej va aducem in atentie primii pasi facuti pentru dezvoltarea sustenabila a municipiului Piatra-Neamt, =nouaPiatra. Reducerea datoriei…

- Primarului municipiului Constanta, Vergil Chitac, a transmis un mesaj cu privire la situatia de la CT BUS.O greva spontana a avut loc astazi la sediul CT BUS. Au participat sute de angajati.Soferii CT BUS au refuzat sa iasa pe traseu in aceasta dimineata, in contextul negocierilor esuate pentru marirea…

- Premierul Florin Citu a anuntat o solutie pentru criza caldurii de la Timisoara, in urma unei vizite la Ministerul Finantelor. Citu a transmis ca primarul Dominic Fritz poate sa contracteze un imprumut din Trezorerie, astfel incat, in urmatoarele zile, orasul sa aiba resursele necesare pentru apa calda…

- Presedintele PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat, joi, ca este exclus ca social-democratii sa sustina un guvern minoritar PNL-UDMR, insa nu a respins posibilitatea intrarii la guvernare in urma formarii unei majoritati cu liberalii si UDMR. "Criza politica bineinteles ca poate fi rezolvata ori prin…

- Restricții noi, chiar și legate de circulația persoanelor, au fost impuse in comuna Maracineni, in urma unei decizii luate ieri in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, din cauza depașirii pragului de 6 cazuri de COVID la mia de locuitori. In aceasta dimineața, primarul Constantin…