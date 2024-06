Anunt de ultima ora al presedintelui PNl Nicolae Ciuca despre alegerile prezidentiale Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, miercuri, ca s ar putea face o analiza daca alegerile prezidentiale ar trebui organizate aproape de scrutinul parlamentar, asa cum s a procedat de a lungul timpului. Acesta a amintit ca in prezent nu exista o hotarare de Guvern privind data desfasurarii lor, conform Agerpres.roIn momentul de fata nu exista inca o hotarare de Guvern care sa stabileasca data alegerilor, poate sa intre in discutie si sa analizam sa vedem care sunt partile bune, care sunt ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

