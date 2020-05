Anunț de ultim moment: Românii din Franța... Autoritațile franceze au anunțat ca vor fi introduse anumite derogari suplimentare pentru a permite trecerea frontierei intre Franța și țarile UE, in perioada urmatoare. Va fi o derogare și pentru cetațenii europeni care pot justifica un motiv economic cu caracter urgent și dispun de un contract de munca, in special lucratorii agricoli sezonieri. Este o tema de mare interes și precizam ca aceasta masura se afla momentan la stadiul de declarație, urmand ca modalitațile și condițiile concrete de aplicare sa fie detaliate de catre Guvernul francez.La ora actuala, restricțiile privind accesul pe teritoriul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

