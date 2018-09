Stiri pe aceeasi tema

- Younes Hamza (32 de ani) s-ar putea intoarce in campionatul romanesc. Potrivit declaratiilor oferite de Vivi Rachita, atacantul e dispus sa revina chiar la Petrolul, daca se pun bazele unui proiect fezabil.

- FCSB a anunțat in cursul acestei zile ca, incepand de marți, va pune in vanzare la case biletele pentru duelul de joi cu Hajduk Split, din a doua manșa a turului III din prelimianriile Europa League. FCSB - Hajduk Split se joaca joi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV. ...

- Anunt important pentru toti bugetarii care anul acesta au primit tichete de vacanta. In acest an 1,2 milioane de romani au primit tichete de vacanta pe care sa la poata folosi in tara pentru a-si petrece concediul.

- Incepand de miercuri, 1 august, pretul gazelor naturale pentru clientii finali casnici se majoreaza, in medie, cu 5,83%. Masura a fost aprobata la mijlocul lunii iulie de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus luni ca sfatuieste procurorii sa se inscrie in numar mare la concursul pentru sefia DNA si ca acestia trebuie sa intocmeasca un program managerial din care sa rezulte masuri de imbunatatire a Directiei Naționale Anticorupție, ceea ce le-a lipsit celor patru…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri dimineata, ca informatiile furnizate autoritatilor romane arata ca nu exista romani afectati in urma incendiilor violente din Grecia, soldate cu cel putin 74 de morti si 187 de...

- Salariile romanilor au crescut semnificativ in primele sase luni ale anului. In cazul medicilor, chiar si cu peste suta la suta si cu 25 la suta pentru cadrele didactice, a precizat premierul, care a prezentat bilantul guvernarii de pana acum.

- Anunt de ultim moment de la meteorologi. Agentia NationalE de Meteorologie a anuntat noi coduri galbene pentru tara noastrE. AtentionErile sunt valabile panE la ora 16.00, iar fenomenele vizate sunt de scurtE duratE, dar cu intensitate importantE.