Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pe doua saptamani. Afla, din materialul urmator, cum va fi vremea, in fieare regiune a țarii, in intervalul 16-29 decembrie 2019.

- Anunt de ultim moment de la meteorologi, in aceasta dimineata. Astfel, Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat mai multe coduri galbene de ceata. Codurile sunt valabile in urmatoarea perioada.

- Meteorologii au facut un nou anunt de ultim moment in aceasta dimineata. Astfel, Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat mai multe coduri galbene, care sunt valabile in orele ce urmeaza. Astfel, mai multe zone din tara se afla sub codurile galbene de ceata, care sunt in vigoare pana la orele…

- Anunt de ultim moment de la meteorologi. O avertizare de cod galben a fost facuta in urma cu putin timp. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat doua coduri galbene, valabile in perioada urmatoare. Codurile galbene sunt de ceata si sunt in vigoare pana la ora 21.30 si 23.00.

- Administrația Naționala de Meteorologie a extins, miercuri, atenționarile nowcasting cod roșu de vijelii pentru județele... The post Anunt de ultim moment: Cod portocaliu de vijelii in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Temperaturile se mențin mult mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, pana in 14 noiembrie. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 4-17 noiembrie, probabilitatea pentru ploi este mare, conform Mediafax.BANAT…

- Administratia Nationala de Meteorologie a facut un nou anunt de ultim moment. Mai multe coduri galbene sunt anuntate in multe judete ale tarii, in perioada imediat urmatoare. Codurile galbene sunt de ceata.

- Vin vești proaste de la meteorologi. Daca ieri vremea a fost relativ frumoasa, iar astazi temperaturile au inregistrat o creștere, se pare ca vremea se strica din nou.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), valorile termice diurne vor fi in scadere in regiunile nord-vestice,…