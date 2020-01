Stiri pe aceeasi tema

- Anunt de ultim moment de la meteorologi, in aceasta dimineata. Astfel, Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat mai multe coduri galbene de ceata. Codurile sunt valabile in urmatoarea perioada.

- Meteorologii au facut un nou anunt de ultim moment in aceasta dimineata. Astfel, Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat mai multe coduri galbene, care sunt valabile in orele ce urmeaza. Astfel, mai multe zone din tara se afla sub codurile galbene de ceata, care sunt in vigoare pana la orele…

- Anunt de ultim moment de la meteorologi. O avertizare de cod galben a fost facuta in urma cu putin timp. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat doua coduri galbene, valabile in perioada urmatoare. Codurile galbene sunt de ceata si sunt in vigoare pana la ora 21.30 si 23.00.

- Un nou anunt de ultim moment a fost facut de meteorologi. Administratia Natonala de Meteorologie a anuntat un cod galben pentru aceasta seara. Codul galben este de ceata si este in vigoare pana la ora 23.00. Meteorologii anunta ca se va semnala ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200…

- Sambata vremea se racește semnificativ, devenind normala pentru aceasta perioada. La munte treptat vor predomina ninsorile, iar de duminica lucrurile... The post Anunt de ultim moment de la meteorologi: un vortex polar se abate asupra Romaniei appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația Naționala de Meteorologie a extins, miercuri, atenționarile nowcasting cod roșu de vijelii pentru județele... The post Anunt de ultim moment: Cod portocaliu de vijelii in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorologii au emis prognoza pentru acest sfarsit de saptamana. Vineri, vremea va fi calda in toata tara, dar in special in vest... The post Anunt de ultim moment de la meteorologi: Cum va fi vremea in weekend appeared first on Renasterea banateana .

- Incepand de joi, apelurile abuzive la 112 sunt sancționate mai aspru, informeaza IGPR, care subliniaza ca amenzile pornesc de la 500 și pot ajunge pana la 5.000 de lei. Sancțiunile au fost stabilite pentru a reduce numarul alertelor false.„Incepand de astazi, apelarea abuziva a numarului unic…