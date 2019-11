Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile se mențin mult mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, pana in 14 noiembrie. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 4-17 noiembrie, probabilitatea pentru ploi este mare. BANAT In cea mai mare parte a intervalului,…

- Temperaturile se mențin mult mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, pana in 21 octombrie. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 14 - 27 octombrie, urmeaza alte cateva zile de caldura, apoi vin ploile și frigul,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru intervalul 7 octombrie – 4 noiembrie 2019. Prima parte a acestei saptamani va fi marcata de ploi și temperaturi scazute, urmand ca valorile termice sa creasca ulterior și sa depașeasca media normala pentru aceasta perioada. In…

- Vin vești proaste de la meteorologi. Daca ieri vremea a fost relativ frumoasa, iar astazi temperaturile au inregistrat o creștere, se pare ca vremea se strica din nou.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), valorile termice diurne vor fi in scadere in regiunile nord-vestice,…

- Am intrat de 4 zile in anotimpul de toamna, dar ne așteapta o vara prelungita, potrivit prognozei meteo pentru luna septembrie, oferita de Administrația Naționala de Meteorologie. Specialiștii ANM au oferit primele informații cu privire la temperaturile care vor fi inregistrate in acesta luna. Pentru…

- Vremea va continua sa fie foarte calduroasa in cea mai mare parte a tarii pana maine, dupa care temperaturile vor scadea usor, vor urca din nou in weekend, urmand ca saptamana viitoare sa ajunga la nivelul normal pentru aceasta perioada, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani, emisa ieri…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dupa-amiaza, doua avertizari nowcasting cod portocaliu de furtuna pentru localitati din... The post Avertisment de ultim moment: cod portocaliu de furtuna! Zonele vizate appeared first on Renasterea banateana .

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o informare de temperaturi ridicate, pana duminica seara. In cursul zilelor de joi, vineri, sambata și duminica valul de caldura se va extinde, iar in orele amiezilor disconfortul termic va fi ridicat și indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge…