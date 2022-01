Anunț de ultim moment: Ce se întâmplă cu cetățenii americani din Ucraina - Guvernul le-a făcut o recomandare Guvernul american le-a recomandat deja cetatenilor SUA sa evite deplasarile in Ucraina si i-a ''avertizat ca exista informatii conform carora Rusia pregateste o operatiune militara importanta contra Ucrainei'', a declarat o purtatoare de cuvant a diplomatiei americane.''Daca luam decizia de a ne modifica pozitia privind prezenta diplomatilor americani si a familiilor lor, americanii nu trebuie sa ia in calcul evacuari organizate de guvern. In prezent exista zboruri comerciale care pot permite plecarile'', a adaugat ea.Purtatoarea de cuvant nu a confirmat, astfel, informatia difuzata de postul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA la Kiev a cerut Departamentului de Stat sa autorizeze plecarea tuturor angajaților neesențiali și a familiilor acestora, potrivit mai multor surse familiare cu problema citate de CNN. Fox News scrie ca Departamentul de Stat a și decis ca familiile angajatilor ambasadei SUA la Kiev sa paraseasca…

- Presedintele american Joe Biden a prezis, miercuri, ca Rusia va actiona in privinta Ucrainei, spunand ca Moscova va plati scump pentru o invazie la scara larga, dar sugerand ca in cazul unei "incursiuni minore" costul ar fi mai mic, relateaza Agerpres.Comentariile sustinute de Joe Biden intr-o conferinta…

- Rusia poate începe oricând atacul asupra Ucrainei, a avertizat Casa Alba. Mișcarile de noi trupe catre vest, oficial pentru exerciții comune cu Belarus, nu fac decât sa agraveze tensiunile, a mai spus administrația Biden. Experții spun ca perioada de iarna este cel mai bun moment pentru…

- Rusia poate incepe oricand atacul asupra Ucrainei, a avertizat Casa Alba. Mișcarile de noi trupe catre vest, oficial pentru exerciții comune cu Belarus, nu fac decat sa agraveze tensiunile, a mai spus administrația Biden. Experții spun ca perioada de iarna este cel mai bun moment pentru un atac, deoarece…

- Riscul unui conflict militar in Ucraina este "real" și este nevoie de pregatiri pentru „un esec al diplomatieii”, a avertizat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa o reuniune extraordinara. "Tocmai am incheiat o reuniune extraordinara a ministrilor de Externe din tarile…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…

- Trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina de un atac rusesc „nu este luata în calcul” pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden.„Ideea ca SUA sa recurga unilateral la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…