Stiri pe aceeasi tema

- UAT Orașul Jimbolia deruleaza incepand cu data de 17.03.2020 proiectul cu titlul “Reabilitare, modernizare și dotare Liceu Tehnologic - Str. Republicii, Nr. 50, Oraș Jimbolia, Județ Timiș”... The post Anunt de presa – Incepere proiect “Reabilitare, modernizare si dotare Liceu Tehnologic – Str. Republicii,…

- Proiectul ”10 Pași pentru imbunatațirea calitații vieții - bloc C6 și C7”, din cadrul Turda Decide se apropie de finalizare, au anunțat autoritațile locale. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Anunț de presa privind lansarea proiectului „Revitalizare spatii publice urbane, imbunatatirea serviciilor educationale si sociale in orasul Targu Lapus, judet Maramures” Proiectul „Revitalizare spatii publice urbane, imbunatatirea serviciilor educationale si sociale in orasul Targu Lapus, judet Maramures”,…

- La finele lunii aprilie a.c., Agenția de Dezvoltare Sud Muntenia a semnat cu UAT Roșiorii de Vede contractul de finanțare aferent proiectului „Imbunatațirea calitații vieții locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede, județul Teleorman”, proiect menit sa conduca la creșterea incluziunii sociale in cazul…

- S.C. SOLAR SUNLIGHTS TWO S.R.L. cu sediul in Loc. Jimbolia, Oraș Jimbolia, Str. Republicii, Nr. 22, Ap.2, Judetul Timiș,CUI 31098066, J35/81/2013... The post Anunt de presa – Inceperea proiectului „Dezvoltarea firmei Solar Sunlights Two SRL prin investitii in echipamente performante” appeared first…

- UAT Orașul Jimbolia deruleaza incepand cu data de 04.03.2020 proiectul cu titlul “Imbunatațirea calitații viețiipopulației din Orașul Jimbolia... The post Incepere proiect “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Jimbolia prin realizarea unei cantine sociale si prin reabilitarea cailor…

- Anunț de ultima ora din partea autoritaților. Este posibil ca circulația in Romania sa fie limitata, conform unui document ajuns ieri in spațiul public.Astazi, 21 martie a.c., incepand cu ora 19:00 va avea loc o declarație de presa la sediul MAI. Declarația va fi susținuta de ministrul afacerilor interne,…

- Anunț de presa: Proiect: „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare – CF 4”, Cod SMIS: 118895 Data: martie 2020 Beneficiarul proiectului: UAT Municipiul Baia Mare. Obiectivul general al proiectului: Cresterea eficientei energetice in 7 cladiri rezidentiale din…