Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI „Diversificarea activitații EUROTOP TRANS S.R.L. prin achiziția unei linii de producție a lemnului pentru foc” EUROTOP TRANS SRL, cu sediul in Romania, Regiunea Nord Est,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Anunț de presa Data 21 decembrie 2020 Finalizarea proiectului “CRESTEREA SI CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATA A FIRMEI CERASELA COMIXT SRL PRIN CREAREA DE NOI PRODUSE SPECIFICE” SC CERASELA COMIXT SRL cu sediul social in Str. Mare a Unirii nr. 38, apartament 8, Municipiul Focșani, Județul…

- Comunicat de presa Data: 15 decembrie 2020 Lansarea proiectului „ Inovare pentru diversificarea serviciilor firmei Diacarn Distribution ” S.C. DIACARN DISTRIBUTION S.R.L., in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „ Inovare pentru diversificarea serviciilor firmei Diacarn Distribution…

- Tipul materialului: Comunicat de presa Titlul proiectului: DEZVOLTAREA SOCIETATII DIVERS ECO TECH SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE Numele beneficiarului: DIVERS ECO TECH SRL Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea microintreprinderii…

- Tipul materialului: Comunicat de presa Titlul proiectului: Diversificarea activitatii Blue Motion parts SRL prin achizitia de utilaje pentru lucrari de constructii Numele beneficiarului: Blue Motion Parts SRL Obiectivul general al proiectului il constituie diversificarea activitatii firmei BLUE MOTION…

- ANUNȚ DE PRESA Pitești, noiembrie 2020 Privind finalizarea proiectului „DIVERSIFICAREA ACTIVITAȚII UNIV STONE ARG S.R.L. PRIN INFIINȚAREA UNEI LINII DE PRELUCRARE PIATRA NATURALA” S.C. UNIV STONE ARG S.R.L., in calitate de beneficiar, anunta finalizarea proiectului cu titlul „DIVERSIFICAREA ACTIVITAȚII…

- Numele beneficiarului: Carmen Geoproiect SRL Valoarea totala a proiectului:603,273.05 lei Finantarea nerambursabila: 451,187.41lei, din care: valoarea finantarii din FEDR:383,509.31 lei si valoarea finantarii din Bugetul National:67,678.10 lei Data inceperii si finalizarii proiectului: 01.07.2019 –…

- S.C. SOLAR SUNLIGHTS TWO S.R.L., cu sediul in localitatea Jimbolia, Str. Republicii, nr. 22, ap. 2, județul Timiș, CUI 31098066, J35/81/2013, a derulat... The post Anunt de presa – Finalizarea proiectului „Dezvoltarea firmei SOLAR SUNLIGHTS TWO SRL prin investiții in echipamente performante” appeared…